        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Gülçin, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:54
        AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Gülçin, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Üniversitenin yerleşkesindeki konukevinde kentte görev yapan basın mensuplarına yönelik program düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Gülçin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını tebrik

        etti.

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde yürütülen faaliyetlerin topluma ulaştırılması noktasında basın mensuplarına önemli bir görev düştüğünü belirten Gülçin, şöyle konuştu:

        "Gazetecilik, büyük bir sorumluluk, özveri ve cesaret gerektiren çok kıymetli bir meslektir. Kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlamak adına gece gündüz demeden çalışan siz değerli basın mensuplarımız, toplumsal hafızanın oluşmasında ve demokrasinin güçlenmesinde vazgeçilmez bir rol üstleniyorsunuz. Üniversite olarak bizler de bilginin üretilmesi, paylaşılması ve topluma aktarılması noktasında basınla güçlü bir işbirliğini son derece önemsiyoruz. Eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin toplumla buluşmasında sizlerin emeği ve katkısı çok büyük."

        Üniversitede yürütülen faaliyetler ve hedefler hakkında basın mensuplarına bilgi veren Gülçin, soruları yanıtladı.

