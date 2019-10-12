Ağrı heyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti Milletvekili Çelebi’den 2020 ‘İshak Paşa Sarayı Kültür Yılı’ olsun teklifi

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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a 2020 yılının ‘İshak Paşa Sarayı Kültür Yılı’ olması teklifinde bulundu.

Beraberinde bulunan Ağrı heyeti ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret eden Milletvekili Ekrem Çelebi, burada Ağrı’nın turizm potansiyelini anlatarak bakanlığın Ağrı’da yapabileceği projeler üzerinde sunum yaptı. Ağrı Dağı’na gereken önemin verilmesini isteyen Çelebi “Ağrı Dağı’na 2020 yılında tırmanış izni verilmesi ve dağ evlerinin yapılması dağ turizmin canlanmasını sağlayacaktır. Yine il merkezimizde ‘Şehir Müzesi’nin yapılmasını istiyoruz. Anzavur Tepesinde kazı çalışmalarının başlatılması ve 2020 yılının ‘İshak Paşa Sarayı Kültür Yılı’ olarak ilan edilmesini istiyoruz” dedi.

Ağrı heyetinin anlattıklarını not alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı’nın turizm potansiyeli yüksek bir il olduğuna vurgu yaparak gereken çalışmaları yapacağı sözünü verdi.

Heyet Ağrı’dan getirdiği hediyeleri bakan Ersoy’a vererek bakanlıktan ayrıldı.

AĞRI 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:45

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