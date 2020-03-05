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Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

İHA

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyareti sonrası Ağrı'ya ilişkin yapılacak projeler hakkında açıklama yaptı.

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyareti sonrası Ağrı’ya ilişkin yapılacak projeler hakkında açıklama yaptı.
Ağrı’da şu an günde 1 kez yapılan AnkaraAğrı uçak seferlerinin 1 Nisan’dan itibaren 2’ye yükseleceğini belirten Çelebi, ayrıca birçok yol ve kavşak projesinin de 2020 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yasama faaliyetlerine katılan Ekrem Çelebi, ayrıca şehrin kalkınması için de birçok girişimde bulunuyor ve yetkililerden destek istiyor. Bakanlarla bir araya gelip Ağrı’ya ilişkin taleplerini ileten Çelebi, bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret etti. Bakan Turhan ve Milletvekili Çelebi, Ağrı’ya ilişkin devam eden ve 2020 yılı yatırımlarına yönelik istişarelerde bulundu.
‘Yol Medeniyettir; Trafiği Rahatlatacak’
Şimdiye kadar AnkaraAğrı uçak seferlerinin günde 1 kez yapıldığını anımsatan Çelebi, şunları kaydetti:
“Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Turhan ile 2020 yılı ile devam eden yatırımlarımla ilgili değerlendirmede bulunduk. İlimizin ihtiyacı olan birçok talebimizi ilettik. Bunun sonucunda, günde 1 kez yapılan AnkaraAğrı uçak seferleri 1 Nisan 2020 itibariyle 2’ye çıkarılacak. Öte yandan Ağrı Şehirlerarası Terminali ve Ağrı Devlet Hastanesi trafiğinin yanı sıra transit trafiğin de kesintisiz ve konforlu bir şekilde ivedilikle sağlanabilmesi için şehir merkezinde bulunan ana yol üzerindeki ‘Ağrı Terminal ve Hastane Önü Köprü ve Kavşak Projesi’ de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı yatırım programına alındı. ‘Yol medeniyettir’ şiarıyla ülkeye birçok hizmet kazandıran hükümetimizin önümüzdeki günlerde şehrimize kazandıracağı yeni hizmetlerle şehrimizin hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacağına inancımız tamdır. Ayrıca ilimizde 500 kişilik bir çağrı merkezi kurulması yönünde de çalışma yapılacak. Bu da ilimizin istihdamına büyük bir katkı sağlayacak. Bundan sonra da 2020 yılı yatırım programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin refah seviyelerinin ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için daha çok çalışacağız” Ağrı’ya kazandırılacak yatırımlar için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’a teşekkürlerini iletti

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