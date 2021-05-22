Cips yiyen köpekten sevimli hareketler

Ağrı’da, çocuklarla oynayan köpeğin uzatılan cipsleri yemesi gülümsetti.
Ağrı’nın merkeze bağlı Hacısefer köyünde, güneşli havanın tadını çıkarmak için bahçeye çıkan çocuklar yanlarına yaklaşan köpeği görünce oynamaya başladı. Çocuklardan birinin elinde olan cips paketinden çıkardığı cipsi köpeğe uzatması üzerine iştahla verilenleri yiyen köpek ortaya renkli görüntüler çıkardı. Köpeğin sevimli hareketleri ile eğlenen çocuklar ise gülümsetti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.