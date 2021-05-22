Cips yiyen köpekten sevimli hareketler

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Ağrı’da, çocuklarla oynayan köpeğin uzatılan cipsleri yemesi gülümsetti.

Ağrı’nın merkeze bağlı Hacısefer köyünde, güneşli havanın tadını çıkarmak için bahçeye çıkan çocuklar yanlarına yaklaşan köpeği görünce oynamaya başladı. Çocuklardan birinin elinde olan cips paketinden çıkardığı cipsi köpeğe uzatması üzerine iştahla verilenleri yiyen köpek ortaya renkli görüntüler çıkardı. Köpeğin sevimli hareketleri ile eğlenen çocuklar ise gülümsetti.

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