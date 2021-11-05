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AK Parti’li Yavuz: “Ben CHP’nin yaptığına siyaset demiyorum”

İHA

AK Parti’li Yavuz: “Ben CHP’nin yaptığına siyaset demiyorum”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığına artık siyaset demiyorum. Yalanın siyaseti yapılıyor orada. Partiye de ben CHP demiyorum. Sadece P kalmıştır” dedi.
Bir takım ziyaretler için Ağrı’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanlığı binasını ziyaret ederek burada parti üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığı binası toplantı salonunda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, pandemi döneminde sistemin çok iyi işlediğini söyledi. CHP’nin ilk kurulduğu yıllardan farklı olduğunu vurgulayan Yavuz, “Bizim başımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olunca, sistem de çok iyi işleyince pandemi önemini en az hasarla atlattık. Yıkılmadık, ayaktayız ve bundan sonra çok daha emin adımlarla kaldığımız yerden yukarıya doğru yükselmeye devam edeceğiz. İstanbul Havaalanı dünyada konuşulmaya devam ediyor. Ama İstanbul Havalimanına en çok karşı çıkan partinin adıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Dediler ki öyle yanlış bir yere kuruldu ki uçaklar kalkar kalkmaz Bulgaristan hava sahasına giriyor dolayısıyla buradan uçak kalkması mümkün değildir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığına artık siyaset demiyorum. Yalanın siyaseti yapılıyor orada. Partiye de ben CHP demiyorum. Sadece P kalmıştır. Çünkü C cumhuriyet, bu milletin hükümranlığını kabullenen ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu düşünen birisi Mavi Marmara konusunda, Ayasofya konusunda vesaire sorun çıkarır mı? Düşünün Kemal Kılıçdaroğlu’na ait olan bir sesin Türkiye’nin başında olduğunu düşünün. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir sesin olmaması ne demek o zaman çok iyi anlaşılır. Ama sistem çok iyi işliyor ve Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider Türkiye’nin en büyük şansıdır gerçeğini her an ortaya çıkaran tablolarla karşı karşıya kalıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Buradaki toplantısının ardından Ağrı Valiliğini ziyaret ederek Vali Dr. Osman Varol ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ardından Ağrı Sanayi Sitesinde esnafla buluştu. Daha sonra Ağrı Belediyesine gelen Yavuz, Belediye Başkanı Savcı Sayan’la bir süre görüştükten sonra Gençlik Merkezinde gençlerle buluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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