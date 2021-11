Başkan Sayan: “AK Parti iktidarından önce Kürtler sabaha kadar çırılçıplak işkenceden geçirildi”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlara teröre karşı tek yürek olmalarını ve bölgenin kalkınması için teröre hep birlikte 'dur' deme çağrısında bulundu.

Ağrı’da 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terör örgütü PKK yüzünden bölgenin kalkınamadığını söyleyerek, AK Parti iktidarından önce Kürtlerin oyunlara ve işkencelere rağmen isyan etmeyip devletin yanında olduğunu vurguladı.

“Herkesin cebinde 780 bin metrekareden alınmış eşit tapu var”

PKK’nın 40 yıldır bölgede yapılacak yatırımlara engel olduğunu belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, isyan edip teröre karşı her zaman dik duracaklarını söyleyerek, “Ağrı Doğubayazıt sınırlarından gelecek ticaretle kalkınır. Terör belasından dolayı Doğubayazıt’ı gereken yerde tutamıyoruz. Diğer devletler şu an birleşmiş Kandil’de PKK’yı alarak Doğubayazıt’ın karşı tarafında bir kamp kurup büyüklerimizin can verip bu ülkeye kattığı toprakları kan gölüne çevirmek için mücadele ediyorlar. Bunu korumak bizim işimizdir. Biz isyan edip teröre karşı dik duracağız. Cumhurbaşkanı gelmeden önce, AK Parti iktidarından önce bu ülkenin karakollarında Kürtler sabaha kadar çırılçıplak işkenceden geçirildi. Evlerimiz köpeklerle aranıp, çoluk çocuğumuz karın üzerinde saatlerce çırılçıplak bir şekilde bekletildi. Bizim insanlarımız işkence gördü. FETÖ’nün gerçek amacının Kürtleri dağa çıkarıp Türkiye’ye karşı isyan etmelerini sağlamak. Biz bunun farkında değildik ama çok büyük acılar yaşadık. Orada işte böyle bir PKK çıktı. Terör örgütleri çıkmaya başladı. Bunu bilerek ve tasarlayarak yapmışlar. Hendeklerle Kürtleri nasıl yok etmek istediklerini gördük. Hepimiz Kürt’üz ve biliyoruz. İstihbarat ağının güçlü olduğu bir yerde nasıl oluyor da Diyarbakır’daki askeri tugayın karşısına kamyonlar dolusu mühimmat yerleştiriliyor, bomba geliyor, silah geliyor ve devletin haberi olmuyor. Bizim aklımızla alay etmeyin. FETÖ ve PKK anlaşıp bu ülkeyi kan gölüne çevirip Suriye’ye çevirmek istediler. Ama 40 yıldır terör örgütüne karşı direnen, devletin o zamanki kötü yöneticilerine rağmen devletine isyan etmeyen Kürtler bu oyuna gelmedi, yine başkaldırdılar ve devletlerinin yanında durdular. 7 güzel bölge el ele vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devletidir ve dünyada birinci devlet yapmak için uğraşacağız. Herkesin cebinde 780 bin metrekareden alınmış eşit tapu var. Bu memleket, bu ülke bizim. Kardeşlik ve dostluk bizim” ifadelerine yer verdi.

