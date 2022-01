Atlarını battaniyeye ile sarıp dondurucu soğuklardan koruyorlar

Dondurucu soğukların etkisini iyice arttırdığı Ağrı'da geçimlerini at arabacısı olarak sağlayan vatandaşlar, atlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sarıyor.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğukların etkisini arttırmasıyla beraber hayat durma noktasına geldi. Soğuğun hüküm sürdüğü kentte geçimini at arabaları ile nakliyecilik yaparak sağlayan vatandaşlar ise atlarını dondurucu soğuklardan koruyabilmek için battaniye ile sarıyor. Eski Van Caddesinde sabahın erken saatlerinde müşteri bekleyen vatandaşlar eksi 30 dereceyi bulan soğuklardan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

At arabacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan Halef Aslankılıç, kış mevsiminin Ağrı'da çok sert geçtiğini ve bu nedenle ekmek kapısı olan atları soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardıklarını söyleyerek, “Sabah 7 buçukta geliyoruz. İş olursa çalışıyoruz. Atları getirip burada bağlıyoruz. Çok soğuk olduğunda biz de kahveye gidip oturuyoruz. Hava çok soğuk, insan donuyor. Bu yüzden çok zorlanıyoruz. Atlara yem ve arpa yediriyoruz. Arpa vermezsek atlar donar. Kışın çok soğuk olduğu için atların üzerini battaniye ile örtüyoruz“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.