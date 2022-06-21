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AB destekli, Doğubayazıt Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı

DHA

AB destekli, Doğubayazıt Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı


Ramazan DEMİR / DOĞUBAYAZIT (Ağrı),(DHA)AVRUPA Birliği (AB) tarafından yüzde 77'si karşılanacak Doğubayazıt Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli, törenle atıldı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, "AB mevzuatına uygun olarak yapılan bu proje, Türkiye´nin Avrupa Birliği´ne üyelik sürecine de olumlu katkı sağlamıştır" dedi.
AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Doğubayazıt Atıksu Arıtma Tesisi'nin temel atma töreni, İshakpaşa Sarayı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 13,5 milyon euro toplam maliyetinin yüzde 77'si Avrupa Birliği, yüzde 10'u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yüzde 13'ü Doğubayazıt Belediyesi tarafından finanse edilen tesisin temel atma törenine katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, "Burada AB´yi temsilen bulunmaktayım. Çevrenin korunmasına katkı sağlayan bu proje AB ile Türkiye arasında iş birliği için örnek teşkil etmektedir. AB mevzuatına uygun olarak yapılan bu proje, Türkiye´nin Avrupa Birliği´ne üyelik sürecine de olumlu katkı sağlamıştır. Ancak en önemli katkıyı Doğubayazıt halkı almıştır. Atık su, yağmur suyu toplama şebekesinin genişletilmesiyle atık su yönetimini bir adım öne taşıyabileceğimiz bu proje bağlamında gerek altyapıda iyileştirme, gerekse kirlenmeyi azaltarak çevreye de verilen zarar en aza indirgenecektir. Bu proje de 24 saat kesintisiz su tedariki sağlanıp, düzenli bir içme suyu sağlandı. Böylelikle kirli suya bağlı hastalıklar önlenerek toplum sağlığına da katkı sağlandı" diye konuştu. 
'GEZEGENİMİZE VE GELECEĞİMİZE YAPILAN YATIRIM'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. İsmail Raci Bayer, Türkiye´nin Avrupa Birliği´ne girmeye aday olduğunu hatırlatarak, "Malumunuz ülkemiz Avrupa Birliği´ne aday bir ülkedir ve Avrupa Birliği´nin aday ülkelere tahsis etmiş olduğu katılım öncesi mali yardım fonlarından yararlanmaktadır. Ki biz nüfusun hayat standartlarını yükseltmeyi, toplumun sağlığını iyileştirmeyi, çevreyi korumayı hedef edinen bu projeleri sadece ülkemize değil gezegenimize ve geleceğimize yapılan yatırımlar olarak değerlendirmekteyiz" ifadesini kullandı.
`PROJE, YAKLAŞIK 4 BİN 700 HANEMİZE HİZMET VERECEKTİR´
Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar ise projenin hem doğaya hem de insan sağlığına önemli katkı sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:
"En temel yaşam koşulu olan su ve kanalizasyon konusunda Avrupa Birliği´ne, Bakanlığımıza ve delegasyonumuza bize sundukları destek için teşekkür ediyoruz. Burada özellikle kadınlarımız her alanda oldukça dezavantajlı durumdaydı. Zamanında buralarda su bulunmazken en büyük sorunu kadınlarımız yaşadı. Ama çok şükür ki bu gün bakanlığımız ve AB´nin destekleri ile bu büyük projenin temelini atıyoruz. İnşallah bu proje, yaklaşık 4 bin 700 hanemize hizmet verecektir. İnsanlarımız rahata kavuşacaktır. AB, Bakanlığımız ve Belediyemiz ortaklığında yapacağımız bu tesis ile günlük 19 bin metreküp suyu arıtıp, hem çevreye hem de halk sağlığına katkı sağlayacağız."
Konuşmaların ardından butona basılmasıyla tesisin temeline ilk harç döküldü.
Temel atma törenine, Avrupa Birliği Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. İsmail Raci Bayer´in yanı sıra vatandaşlar da katıldı. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Ramazan DEMİR
2022-06-21 17:56:53

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