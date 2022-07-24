Çelebi: "Cumhuriyetimizin 99. Yılında yolumuzu tamamlayacağız."

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yapımı devam eden AğrıHamurTutakPatnos karayolunda incelemelerde bulundu. Çelebi, 154 milyona mal olacak karayolunun 29 Ekim 2022 tarihinde hizmete yetiştirileceğini bildirdi.



AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Tutak AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sayan ile birlikte yapımı devam eden AğrıHamurTutakPatnos karayolunda incelemelerde bulundu. AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, “Stratejik öneme sahip, 154 milyonluk dev projemiz için ek ödenek temin etmiştik. Bugün yerinde incelemelerde bulunduğumuz proje kapsamında; Tutak Viyadüğü, asfalt çalışmaları menfez, taş duvar ve toprak işleri hızla devam etmektedir. İnşallah 29 Ekim 2022 tarihinde kurdeleyi kesip AğrıHamurTutakPatnos karayolumuzu açacağız. Projenin tamamlanması ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’yu birbirine bağlayacak karayolumuzu halkımızın hizmetine sunacağız. Milletimiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Ulaşılabilir Ağrı için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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