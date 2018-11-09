6 | 7

Ağrı kesicilerin 5 kez ve üzeri kullanılması halinde kötüye kullanıma bağlı baş ağrısı ortaya çıkma riskinin giderek artacağının da altını çizen Gönüllü, “Bu fazla kullanım, ağrıyı o an kesmiş olsa bile ağrı sıklığını ve şiddetini arttırıyor. Yani ağrı kesicinin kendisi ağrıya sebep oluyor.