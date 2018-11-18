Ağrı şikayetiyle gittiği doktorda fazla sandığı kilolarının aslında kist olduğunu ve açık ameliyat olması durumunda bir daha çocuk sahibi olamama riskiyle karşı karşıya kaldığını öğrenen Nafiye Tok, Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in iğne ile yaptığı operasyonla karnından çıkarılan 7 şişe kistle hem ağrılarından kurtuldu hem de bir daha çocuk sahibi olabilme ihtimalini artırdı.
İHA'nın haberine göre; yapılan kontrolde kocaman ve karnın içini dolduran bir kist gördüklerini dile getiren Çoksüer, “Ultrason eşliğinde iğne ile almaya karar verdik. Hasta bunun riskli olabileceğini düşünerek biraz tedirgindi. Normal ameliyata göre bunun çok çok avantajı var. Lokal anestezi ile 5 dakikada yapılan bir işlemle 7 şişe kist aldık ve 5 dakika sonra hastamız ayağa kalktı. Ameliyat izi yok. Karında kanamaya bağlı olarak yapışıklık riskimiz yok.
"YUMURTALIĞIN ALINMA RİSKİ OLABİLİRDİ"
Ameliyat olsaydı yumurtalığın alınma riski olabilirdi. Bu kiste bağlı olarak yumurta rezervinin zarar görme ihtimali vardı ve bir daha çocuk sahibi olma ihtimali en aza inmiş olurdu. Fakat biz bunu ultrason eşliğinde iğne ile aldığımızda yumurtalara hiçbir zarar vermiyoruz. Yani yumurtaların hiçbir rezervine zarar verilmiyor. Direkt olarak iğne ile kistin içerisine giriyoruz ve alıyoruz. Böylece gebe kalma ihtimalini artırıyoruz. Hasta kendini kiloluymuş gibi hissediyordu. Şimdi gayet rahatladığını ve ağrısının da aynı anda azaldığını dile getirdi” diye konuştu.
Evli ve 1 çocuk annesi Nafiye Tok da (26) tedavi için birçok yere gittiğini vurgulayarak, “Adana’ya gittim. Cizre’ye gittim. Açık ameliyat dediler. Yumurtalıklarıma zarar vereceği ve bir daha çocuğum olmayabileceği için yapmak istemedim. Sonra Diyarbakır’a geldim. Burada da iğne ile aldılar” dedi.
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