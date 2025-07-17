Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi belli oldu!

        AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi belli oldu!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz'da düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sınav sonrası gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. AGS/ÖABT soru ve cevap anahtarları sınavın hemen ardından yayımlanırken, sonuçların ne zaman ilan edileceği ise adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 23:07 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Binlerce öğretmen adayının ter döktüğü Akademiye Giriş Sınavı (AGS), 13 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarıyla tamamlandı. Sınav sonrası yayınlanan soru ve cevap anahtarıyla birlikte adaylar, şimdi sonuçların ilan edilmesini merakla bekliyor. Milli Eğitim Akademisi’ne kabul sürecinde belirleyici rol oynayan AGS, genel yetenekten mevzuat bilgisine kadar geniş bir yelpazede adayları değerlendirdi. Peki, 2025 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

        2

        AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AGS sınav sonuçlar 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

        3

        MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

        MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?