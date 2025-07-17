AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS ve ÖABT sınav sonuç tarihi belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz'da düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sınav sonrası gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. AGS/ÖABT soru ve cevap anahtarları sınavın hemen ardından yayımlanırken, sonuçların ne zaman ilan edileceği ise adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte merak edilenler...
Binlerce öğretmen adayının ter döktüğü Akademiye Giriş Sınavı (AGS), 13 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarıyla tamamlandı. Sınav sonrası yayınlanan soru ve cevap anahtarıyla birlikte adaylar, şimdi sonuçların ilan edilmesini merakla bekliyor. Milli Eğitim Akademisi’ne kabul sürecinde belirleyici rol oynayan AGS, genel yetenekten mevzuat bilgisine kadar geniş bir yelpazede adayları değerlendirdi. Peki, 2025 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AGS sınav sonuçlar 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ