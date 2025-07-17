Binlerce öğretmen adayının ter döktüğü Akademiye Giriş Sınavı (AGS), 13 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarıyla tamamlandı. Sınav sonrası yayınlanan soru ve cevap anahtarıyla birlikte adaylar, şimdi sonuçların ilan edilmesini merakla bekliyor. Milli Eğitim Akademisi’ne kabul sürecinde belirleyici rol oynayan AGS, genel yetenekten mevzuat bilgisine kadar geniş bir yelpazede adayları değerlendirdi. Peki, 2025 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...