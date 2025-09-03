Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev/iş yeri sahipleri ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Yılın sekizinci enflasyon verisi ile Eylül ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca bu oran, 2026 Ocak zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca vatandaşın yanı sıra memur ve emeklilerin de gözü kulağı TÜİK son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Ağustos enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…