Ağustos ayı enflasyon verileri 2025 bekleniyor! TÜİK Ağustos enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Ağustos ayı enflasyon rakamları 2025 gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Eylül ayına girilmesiyle birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek açıklamalara çevrildi. Yılın sekizinci enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca memur ve emekli emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı için iki aylık enflasyon oranı ortaya çıkmış olacak. Peki, TÜİK Ağustos enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? İşte 2025 Ağustos ayı enflasyon oranı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi...
Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev/iş yeri sahipleri ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Yılın sekizinci enflasyon verisi ile Eylül ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca bu oran, 2026 Ocak zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca vatandaşın yanı sıra memur ve emeklilerin de gözü kulağı TÜİK son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Ağustos enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
2025 Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Ağustos ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.
TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda yıllık enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu bildirerek, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.