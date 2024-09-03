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        Haberler Bilgi Ekonomi Ağustos enflasyon rakamları açıklandı! 2024 TÜİK Ağustos aylık ve yıllık enflasyonu ne oldu, TÜFE arttı mı, azaldı mı?

        TÜİK Ağustos enflasyon rakamlarını açıkladı! 2024 Ağustos ayında TÜFE ne oldu?

        TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2.47 oranında yükseldi! Peki, TÜİK 2024 Ağustos enflasyon rakamları ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, azaldı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 10:05 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:13
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        1

        Merakla beklenen Ağustos enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2.47 oranında yükseldi! Peki, TÜİK 2024 Ağustos enflasyon rakamları ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, azaldı mı? İşte, detaylar...

        2

        2024 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

        TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2.47, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 51.97 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 64.91 oldu.

        Temmuzda aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 61.78 olarak açıklanmıştı.

        3

        EĞİTİMDE YÜZDE 121'LİK ARTIŞ

        TÜİK verilerine göre ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28.96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim olarak hesaplandı.

        4

        2024 TEMMUZ ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?

        5
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