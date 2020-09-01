Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren yeni normalleşme süreci kuralları çerçevesinde sinema salonlarının açılmasına karar verdi.

Ne var ki çok sayıda sinema salonu bulunan gruplar, yeni film olmadığı için açılışı erteledi. Sadece grup olmayan, bireysel sahiplere ait sinema salonları açıldı.

Sinema salonlarını açma kararını alan ilk grup, Türkiye'de en çok salona sahip olan CGV Mars Cinema Group oldu. Grup, sinema salonlarının yüzde 90'ını 7 Ağustos'ta açtı.

Her ne kadar bırakın kâr sağlamayı büyük meblağlarda zarar edilme olasılığının yüksek olmasına rağmen CGV Mars Cinema Group, eski ve pandemiden dolayı gösterimi yarım kalan filmleri, 7 Ağustos'tan itibaren izleyicilerle buluşturdu.

İzleyicilerin sinemaya gitme eğilimini ölçme açısından ağustos ayı verileri ziyadesiyle önemliydi.

İzleyiciler;

Eski filmlere rağmen sinemaya gitmeyi tercih etti mi?

Ağustos 2020'de izleyici sayısı, Temmuz 2020'ye göre yüzde355 arttı.

Bu artış neyi ifade ediyor?

Çok sayıda sinema salonu açılınca izleyiciler eski filmlere rağmen belli oranda sinemaya gitme eğilimi gösterdi.

Ne var ki Ağustos 2020 ile Ağustos 2019'un izleyici sayılarını karşılaştıracak olursak arada büyük bir fark bulunuyor.

O fark; 1'e 24 oranında gerçekleşti.

Şunu da unutmamak gerekiyor; Ağustos 2019'da yeni, Ağustos 2020'de ise eski filmler gösterime girdi. Bu nedenle eldeki verilerle izleyicinin sinemaya gitme eğilimini ölçmek pek mümkün değil.

Sonuç olarak eğilim, en sağlıklı şekilde yeni filmler gösterime girdiğinde ölçülebilecek.

Bu arada 'Tenet', sinema salonlarına hareket sağlayacağı umuduyla 26 Ağustos'ta 41 ülkede gösterime girdi.

Yıllık hasılatın yüzde 65'inin elde edildiği ABD, Çin, Japonya, Rusya, Brezilya, Meksika, Hindistan ve Arjantin'de ise henüz gösterime girmedi.

Peki 'Tenet', gösterime girdiği ülkelerin sinema salonlarında hareket oluşturdu mu?

Türkiye'de pek oluşturmamış olacak ki Warner Bros Pictures gişe rakamlarını açıklamama kararı aldı.

Diğer bazı ülkelerde ise durum şöyle;

7.1 milyon dolar... Birleşik Krallık

6.7 milyon dolar... Fransa

5.1 milyon dolar... Güney Kore

4.2 milyon dolar... Almanya

1.4 milyon dolar... Suudi Arabistan

Türkiye'nin de aralarında olduğu 36 ülkede ise toplam hasılat 28.5 milyon dolar.

O 36 ülkenin ortalaması 791 bin dolar.

225 milyon dolara çekilen 'Tenet' için harcanan paranın yüzde 25'i 41 ülkede 5 gün içinde karşılandı. Ki daha dünya yıllık hasılatın yüzde 65'inin karşılandığı ülkelerde henüz gösterime girmemesine rağmen. Pandemi olmasaymış filmin hasılatının ne olacağını varın siz tahayyül edin.

Görünen o ki 'Tenet' için harcanan para pandemiye rağmen karşılanacak.

Her ne kadar beklendiği kadar yüksek olamayacak olsa da kısıtlı oranda kâr da elde edecek.

Peki, Warner Bros Pictures, 'Tenet'i pandemi döneminde gösterime çıkararak neden yüksek orandaki kârdan vazgeçti?

Çünkü varlık nedeni olan sektörün ayakta kalmasına katkıda bulunarak kriz döneminin en az zararla atlatılmasının gelecekleri olduğuna inanıyorlar.