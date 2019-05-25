Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi, tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

İHA'nın haberine göre son olarak Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyünde bulunan bir ahırın içerisindeki taşlarda, Hitit dönemine ait olduğu tespit edilen, 3 bin 500 yıl öncesine ait hiyeroglif parçalar bulundu.

"TABAL ÜLKESİNİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ AYDINLATILACAK"

Prof. Dr. Yücel Şenyurt'ün yürüttüğü kazının Tabal ülkesinin tarihi ve kültürünün aydınlatılmasında önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

Ahırda bulunan hiyeroglif parçalar üzerinde bulunan işaretlerin yazı karakteri açısından Suvasa ve Topada Yazıtları ile aynı gruba girdiği öğrenildi.

Ovaören köyünde yaşayan Derviş Uçar, yaptığı açıklamada alanda tarihi eserler bulunması sebebiyle ahırın koruma altına alındığını söyledi.

Uçar, "Burası ahır olarak kullanılıyordu. Vatandaşlar buraya koyun ve ineklerini koyuyordu. Burada tarihi kalıntıların bulunmasının ardından ahır, yetkililer tarafından koruma altına alındı. Köy halkı da tarihe sahip çıkılmasından dolayı bu durumdan son derece memnun" dedi.

Öte yandan hiyeroglif parçaların uzman taş ustaları tarafından sökülerek Nevşehir Müze Müdürlüğü'ne taşınacağı öğrenildi.