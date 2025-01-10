Ahmed Şara İtalya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve maiyetindeki diplomasi heyeti Suriye'nin başkenti Şam'a önemli bir ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında Şam'daki Emevi Camii'ne de uğrayan Tajani daha sonra Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Suriye devlet haber ajansı (SANA) görüşme ile ilgili detay vermezken Tajani "Yaptırımlar önceki yönetim için uygulanmıştı ancak bugün için tartışmak gerekir. Yaptırımlar Suriye halkına zarar vermemeli" dedi.

Tajani ayrıca Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile de görüştü. İkili görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Tajani basın toplantısında "Suriye halkı özgür ve onurlu bir yaşamı hak etmektedir." diyerek Suriye'ye olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Tajani, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından alınan kararların "doğru yönde ilerlediği" değerlendirmesini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Şeybani ise İtalya'nın Suriye'deki yeniden inşa sürecine destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şeybani, "İtalyan girişimlerini takdir ediyoruz, ülkeleri ve uluslararası şirketleri Suriye'nin yeniden inşası için işbirliğine davet ediyoruz." dedi.