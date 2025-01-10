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        Haberler Dünya Ahmed Şara İtalya Dışişleri Bakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Ahmed Şara İtalya Dışişleri Bakanı ile görüştü

        İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyarette bulundu. Emevi Camii'ne de ziyaret düzenleyen Tajani daha sonra Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü. Suriye devlet haber ajansı (SANA) görüşmeye dâir detaylı bilgi vermezken Tajani "Yaptırımlar önceki yönetim için uygulandı, şimdiki durumla ilgili tartışmak gerekir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.01.2025 - 18:40 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:40
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        Ahmed Şara İtalya Dışişleri Bakanı ile görüştü
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        İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve maiyetindeki diplomasi heyeti Suriye'nin başkenti Şam'a önemli bir ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında Şam'daki Emevi Camii'ne de uğrayan Tajani daha sonra Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

        Suriye devlet haber ajansı (SANA) görüşme ile ilgili detay vermezken Tajani "Yaptırımlar önceki yönetim için uygulanmıştı ancak bugün için tartışmak gerekir. Yaptırımlar Suriye halkına zarar vermemeli" dedi.

        Tajani ayrıca Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile de görüştü. İkili görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Tajani basın toplantısında "Suriye halkı özgür ve onurlu bir yaşamı hak etmektedir." diyerek Suriye'ye olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

        Tajani, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından alınan kararların "doğru yönde ilerlediği" değerlendirmesini dile getirdi.

        Dışişleri Bakanı Şeybani ise İtalya'nın Suriye'deki yeniden inşa sürecine destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

        Şeybani, "İtalyan girişimlerini takdir ediyoruz, ülkeleri ve uluslararası şirketleri Suriye'nin yeniden inşası için işbirliğine davet ediyoruz." dedi.

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