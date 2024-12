Ahmed Şara: Suriye'nin PKK/YPG üssü olmasına izin vermeyeceğiz

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, ülkedeki gelişmelere, anayasal düzene, gelecekteki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şara, Ulusal Diyalog Konferası'nın toplumun tüm kesimlerini bir araya getireceğini, "Bu konferansta tüm kesimlerine katılım fırsatı vereceğiz. Suriye meselesini anlatacağız. Geçiş döneminde alınacak önemli ve hassas kararların oylamasını konferansa katılanlara bırakacağız." dedi.

Ülkede hukukun yeniden inşa aşamasında olduğunu aktaran Şara, ülkedeki protestolara ilişkin, "her vatandaşın görüşünü ifade etmesinin meşru bir hak olduğunu ancak kurumlara zarar verilmemesi gerektiğini" belirtti.

Halkın beklentilerini karşılayacak, uzman ekiplerce dikkatlice hazırlanacak bir anayasa yazılacağını ifade eden Şara, "Şu an ki altyapı seçimler için maalesef uygun değil. Şu an 15 milyon insanın yerinden edildiğinden bahsediyoruz. Bunların nüfus kayıtları dahi yok. Şu an Suriye'nin nüfusunun sayısını sorsak kimse bilmez. Ülke içindeki ve dışındaki Suriyelilerin sayımı zaman alacak. Bunlar yapılmadıkça seçimler doğru olmaz." diye konuştu.