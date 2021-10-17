Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun sözlerinden satır başları şöyle:

"Biz sadece 1 maç kazandık, bir sonraki maçı kazandığınızda bu maç anlam ifade eder. Ligin 4'te 1'ini oynadık, önümüzde 4'te 3'ü var. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle, rakibe saygı göstererek oynayacağız. Geniş bir kadroya sahibiz, Marek Hamsik'in eksikliği de önemli faktördü ama onun yerine görev yapabilecek oyuncular vardı. İlk defa bu sene, hocanın müsaadesiyle soyunma odasına indim. Oyuncularımızın mutluluğu vardı, tebrik ettik, teşekkür ettik. İnanılmaz bir sevinç vardı.

Penaltı VAR incelemesiyle verildi. Şikayetçi olduğumuz pozisyonlarda hakemlerin VAR'a çağrılmamasından şikayetçiydik hep. Verilen kırmızı kartta gördüğüm kadarıyla, rakibimizde farklı görüşleri olan yöneticiler de var, ağır bulmuşlar. Benim gördüğüm kadarıyla ayakla itme var, müdahale var.

MHK ile görüşmelerimiz oldu. Çarşamba günü Kulüpler Birliği adına şahsım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ile TFF ile tekrar toplantı yapacağız. Talepler 3 aşağı 5 yukarı kamuoyu ile paylaşılıyor. Bazı arkadaşlar final, falan başkanla konuştum, öyle bir şey yokmuş diyerek, işi sulandırmaya çalışıyorlarsa da MHK'nın yapısından, hakem kararlarından, atamalardan, değerlendirmelerden kulüplerin tamamına yakın bir kulübü, 18 kulüp rahatsız. 2 kulüp çekimser. Bunun rehabilite edilmesi anlamında bir çalıştay yapma ve değişiklikleri tartışacağımız bir toplantı gerçekleştirilecek.

Nwakaeme ve Peres'te çekme var ama 1-2 gün geçtikten sonra MR neticesinde belli oluyor. Bu süreçte maalesef, pandemi sonrasında sıkça rastladığımız, takımlar için sıkıntı yaratan şeyler bunlar. Pandeminin olumsuz etkilerinin sakatlıklarda önemli neden olduğunu düşünüyorum.

Konuşma ve işitme engelli bir taraftar eliyle bir şey anlatmaya çalışırken yanlış anlaşılma olmuş. Fenerbahçeli idareciler tarafından da bana aktarılan bu. O anlaşılınca sorun kalmadı.

Namağlup olabilirsiniz, bir hafta sonra yenilince o gider. Önümüzdeki hafta Allah korusun kaybettiğinizde sıfırdan başlarsınız. Şu anda nerede olduğumuz önemli değil, bu maç geride kaldı. Bu maça kitlenip kalırsak hayatımızın hatasını yapmış oluruz."