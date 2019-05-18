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Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın transferine ilişkin, "Abdülkadir Ömür ve Yusuf'la ilgili olarak yönetimimizce kesinlikle verilmiş bir karar yok. Gelen giden, izleyenin haddi hesabı yok. Doğal olarak taraftar mevcut sezonun bir tık ilerisini isteyecektir. Biz de bunun bilinciyle hareket edeceğiz" dedi

Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamada bulunarak, 3 puanı elde eden takımlarında yer alan ekibi alınlarından öperek kutladığını söyledi. Ağaoğlu, "Direkten dönen topu unutmayalım, 28 oldu. Skordan önce oynanan oyundan son derece inanılmaz zevk aldım. Görmeyi özlediğimiz bir Trabzonspor. 2010'dan sonra oynanan oyundan zevk alan, sahanın her yerinde basan bir Trabzonspor. Çok da pozisyon yakaladık. Direkten dönen, kaleyi yalayarak giden şutlar. Takım halinde çok iyiydik. Ben böyle bir kapanış bekliyordum. 'Önümüzdeki yılın temellerini atıyoruz, bu temel atma törenini kaçırmayalım' diye demiştim. Çok güzel bir futbol oldu. Matematiksel olarak her şey bitmiş değil. Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı var. Bizim de Rize maçı var" diye konuştu.

" UEFA SAVAŞIMIZ BAŞLAYACAK"

Kulübün, UEFA Finansal Kontrol Organı'nın Finansal Fair Play anlaşmasına uyulmadığı gerekçesiyle yargı dairesine sevkine ilişkin de açıklamada bulunan başkan Ağaoğlu şunları söyledi: "Yarından sonra malum bizim mücadelemiz başlıyor. UEFA sıkıntımız var önümüzde. Disiplin kurulana sevk edildik ama doğrudan ceza istemiyle değil. Orada 3 önemli madde var; bir 2019 gelir-gider tablosundan maksimum 5 milyon Euro zarar veya 6 gerçekleştiği takdirde bu güne kadar uygulamış olduğumuz programını devam ettirdiğimiz takdirde ki devam ettiriyoruz, 5 milyon Euro'nun altındayız, hatta 10 milyon Euro ile kapayacaktık biz 2019'u, ama bu kurdaki son dalgalanmalardan bir hit yedik. Top artık bankalar birliğinde. Biz de bunun savaşını vereceğiz. İlk 2 madde bizim açımızdan sorunsuz. Bankalar birliği de yeniden yapılanmayı imzaladığımız ve yürürlüğe konulduğu takdirde, birde futbolcularımızın 6 aya varan birikmiş alacakları var. Bu arkadaşlar sadece 5 aylık para alaraktan bu futbolu sergiliyorlar."

"İYİ BİR KAPANIŞ YAPTILAR"

Taraftara da destek ve sabırları için teşekkür eden Ağaoğlu, "Evimizde son maçı kazandığımız için hocamız, oyuncularımız ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Oyuncularımızın alınlarından öpüyorum. Takım oyununun nasıl oynandığının en güzel örneklerini verdiler. Bugün gelmiş olduğumuz noktayı hiç kimse beklemiyordu. Ama biz şunu demiştik: Şartlar ne olursa olsun bu takım zirve mücadelesi verecek. Herkesi kutluyorum. İyi bir kapanış yaptılar. Taraftarımız da iyi sabır ve destek verdiler. Bundan sonra UEFA savaşımız ve oyuncularımızın birikmiş ödemelerini verme savaşını başlatacağız. Sahada savaş 90 dakika ama bizim ki hiç bitmiyor" dedi.

"GELEN GİDEN, İZLEYENİN HADDİ HESABI YOK"

Sezon sonu futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Rodallega ile görüşmeler sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf'la ilgili olarak yönetimimizce kesinlikle verilmiş bir karar yok. Gelen giden, izleyenin haddi hesabı yok. Doğal olarak taraftar mevcut sezonun bir tık ilerisini isteyecektir. Biz de bunun bilinciyle hareket edeceğiz. Ama camiamız için en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

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