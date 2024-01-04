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        Spor yorumcusu Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi

        Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:40 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:40
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        Ahmet Çakar savcılıkta ifade verdi
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        Spor yorumcusu Çakar, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

        Savcılığa ifade veren Çakar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk yargısına, sayın savcılara, hakimlere güveniyorum. Şikayet edildik. İfademizi verdik ve çıktık." diye konuştu.

        TFF Başkanı Büyükekşi'nin, kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunması üzerine, Çakar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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