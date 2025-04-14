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        Haberler Spor Basketbol Ahmet Kandemir: Oyuncularım kazanmayı çok istedi - Basketbol Haberleri

        Ahmet Kandemir: Oyuncularım kazanmayı çok istedi

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a finalde 66-53 yenilen ÇİMSA ÇBK Mersin Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ahmet Kandemir, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, kazanmayı çok istediler" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 00:20 Güncelleme: 14.04.2025 - 00:20
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        "Oyuncularım kazanmayı çok istedi"
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        ÇİMSA ÇBK Mersin Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ahmet Kandemir, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a finalde 66-53 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Kandemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        "OYUNCULARIM KAZANMAYI ÇOK İSTEDİ"

        ZVVZ USK Prag'ın haklı bir galibiyet aldığını belirten Kandemir, şunları kaydetti:

        "ZVVZ USK Prag'ı tebrik ediyorum. Çok uzun süre birlikte oynamaları basketbolda büyük bir avantaj. Oyuncularımı da tebrik ediyorum çünkü kazanmayı çok istediler. Buraya gelirken çok özverili ve mücadeleci davrandılar. Maça çok kötü başlamamıza rağmen üçüncü periyotta oyuna ortak olduk. Çok uzun süre sayı yemedik. Üçüncü periyodun bazı dakikalarında kazandığımız topları iyi kullanabilseydik, bence maçın sonucu da hikayesi de çok farklı bir yere gidebilirdi."

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