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        Haberler Spor Basketbol Ahmet Kandemir: Yarı finale çıkmak önemliydi - Basketbol Haberleri

        Ahmet Kandemir: Yarı finale çıkmak önemliydi

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in çeyrek final maçında Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 66-59 yenerek tur atlayan Çimsa ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, "Yarı finale çıkmak önemliydi" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 00:41 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:41
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        "Yarı finale çıkmak önemliydi"
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        Çimsa ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in çeyrek final maçında Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i 66-59 yenerek yarı finale yükseldikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        "YARI FİNALE ÇIKMAK ÖNEMLİYDİ"

        Kandemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir mücadeleyi kazanmayı başardıklarını söyledi.

        Maçta çok iyi oynayamadıklarını belirten Kandemir, "Sonuç olarak burada kazanıp yarı finale çıkmak önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyum." ifadelerin kullandı.

        "VALENCİA HÜCUM GÜCÜ YÜKSEK BİR TAKIM"

        Yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia ile eşleştiklerini anımsatan Ahmet Kandemir, şunları kaydetti:

        "Bu seriye gelmeden önce de Valencia ile eşleşmiştik. Orada çok eksiktik ve farklı kazanmışlardı. İkinci maçı da biz farklı kazanmıştık. Valencia hücum gücü yüksek bir takım. Ben cuma günü daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Sonuç olarak iki takım da çok kuvvetli. İki takımın da skorerleri var. Daha az hata yapan maçı kazanacak. Buraya final oynamaya geldik. Cuma günü kazanıp organizasyonda final oynamak istiyoruz."

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