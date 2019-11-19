'Baba Parası'...

Bir gün, haber alıyorsunuz; 'Baban, çok hasta. Hemen gel.'

Koşa koşa gidiyorsunuz.

Bir de ne görüyorsunuz.

Ortalık ana - baba günü.

İlk kez gördüğünüz birçok kişi babanıza, çeşitli dillerde 'Baba' diyor.

Meğerse pek çapkın babanız çocuklarıyla bir Birleşmiş Milletler kurmuş da sizin haberiniz yok.

Murat Cemcir, Ahmet Kural , Yağmur Tanrısevsin, Devrim Yakut, Deniz Barut, Necati Kocabay ve Selçuk Aydemir, Habertürk HT Stüdyo için Mehmet Çalışkan ile sohbet etti.

O gün orada başka bir sürprizle daha karşılaşıyorsunuz.

Babanız diyor ki; "1 milyar $'lık servetim, miras olarak aranızdan bir kişiye kalacak. Hak eden paranın sahibi olacak."

Ne yaparsınız?

1- Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. Kardeşlerimle aramızda medeni bir şekilde anlaşırız.

2- Kardeş candır. Para mara istemem. Kardeşlerimin olduğunu öğrendim, daha ne isterim? Asıl hazine onlar.

3- Kardeş mardeş tanımam arkadaş. Bugüne kadar varlıklarından haberdar değildim. Bundan sonra da hayatımda olmamaları dert değil. O kadar parayla herkese 'kardeşim' dedirtirim zaten.

Sizler, bu durumda ne dersiniz, ne yaparsınız bilemeyiz ama Selçuk Aydemir'in hikâyesindeki kardeşlerin ne yapacağını komedi - aksiyon türünde 1 Ocak 2020'de göreceğiz.

Kardeşler, maddiyatın kölesi mi yoksa maneviyatın efendisi mi olacak?

TR 40 33 Productions yapımı 'Baba Parası'nın senaryosu da yönetmenliği de Selçuk Aydemir'e ait.

Ahmet Kural, MuratCemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş başrolleri paylaştı.

'Baba Parası'nın Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki setine giderken Türk sinemasının SAM'ının (Selçuk Aydemir - Ahmet Kural - MuratCemcir) beraberliklerinin sonuçlarını düşündüm.

Aralarında topladıkları 30 bin ₺ ile çektikleri 'Çalgı Çengi'den bu yana 9 yılda 19.946.044 kişinin izlediği, sektöre 216.090.536 ₺ girdi sağlandığı 5 filme imza attı.

Zar zor film çektikleri günlerden 20 milyon izleyiciye.

Nereden Nereye?

Başarı hikâyesinin bir başka yönü de MuratCemcir'inR.W.Emerson'un "Nasıl'ı bilenin daima bir işi olur. Niçin'i bilen, daima kendi işinin patronu olur" sözünde olduğu gibi 'Nasıl'ın yanına 'Niçin'i de eklemesi.

MuratCemcir, kaderinin iplerini artık kendi eline alma zamanı geldiğine inanarak 2016'da kurduğu TR 40 33 Productions'a 3 yılda 4 film çekerek istikrar sağladı. Cemcir'in 'Baba Parası'ndan önce yapımcısı olduğu 'Çalgı Çengi İkimiz' ile 'Ailecek Şaşkınız', toplam 6.832.874 kişi tarafından izlenip 77.229.125 ₺ hasılat elde etti.

Dipnot;

TR 40 33 Productions'un dördüncü filmi ise 'Mahalleden Arkadaşlar'...

Şirketin, Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın olmadığı ilk filmi.

Gösterime 27 Mart'ta girecek olan filmin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir.

Başrol oyuncuları ise Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Şahin Kendirci ve Esat Polat Güler.

Kanımca, altının özellikle çizilmesi gereken konulardan biri şu; Murat Cemcir'in her yeni filme yaptığı yatırım, bir öncekinden daha fazla.

Sinemadan kazandığı parayı nekeslik etmeden sinemaya aktarma konusunda oldukça hassas.

Bu hassasiyetinin en belirgin göstergelerinden biri, gerek kamera arkasında gerekse kamera önünde olmak üzere sektörün yetkin kişileriyle çalışması.

Diğeri ise çekimlerde üst düzey teknik malzeme kullanması.

Parolaları, 'Günümüzde de gelecekte de keyifle izlenecek filmler' olan SAM'ın yeni filmi 'Baba Parası'nın setinde hissettiğim en belirgin unsur şu oldu; amaçlarındaki istikrarı sürdürme adına sete çıkmadan önce masa başı çalışmasında derslerine iyi çalışmış olmanın getirisiyle çekimlerde sorun yaşanmadı.

Sessize almayı unuttuğum telefonumun bir sahnenin çekimi sırasında çalması dışında.

Selçuk Aydemir'in yan odadan 'Ne oluyor orada, kimin telefonu o?' diye seslenmesinin üzerine girdiğim panikle telefonu sessize almayı başaramadığım gibi dışarı çıkmaya çalışırken burnumu kapıya çarparak gürültü üzerine gürültü oluşturmam da işin cabası.

Selçuk Aydemir'in sette bana söylediğine göre 'Baba Parası', en komik filmleri olacak. Aydemir, yeni filmlerinin 2 'Çalgı Çengi'den, 2 'Düğün Dernek'ten ve 'Ailecek Şaşkınız'dan daha komik olacağından oldukça emin.

'Baba Parası'nın karakterlerinin de önceki filmlerde olduğu gibi fenomen, repliklerin ise pelesenk olacağı konusunda da oldukça emin.

Selçuk Aydemir, Ahmet Kural ve Murat Cemcir için 'Baba Parası', doğal olarak diğer filmleri gibi çok özel.

Peki film, diğer oyuncuların kariyerlerinde nasıl bir yer tutacak?

'Baba Parası'nın kariyerlerinde özel bir yere sahip olacağı konusunda hem fikirler.

Çekimlerin bitiminde Selçuk Aydemir'in 'Çekimler bitti, set paydos. Herkese teşekkür ederim. Galada görüşmek üzere' demesiyle derin bir sessizlik oluştu.

Çekimlerin bitimi için kesilen pasta sonrası çekim ekibi ve oyuncular, çekimlerin bitiminden dolayı duydukları üzüntü nedeniyle duygularını ifade etmekte zorlandı.