        Haberler Magazin Ahmet Kural oğlu Demir'i ilk kez paylaştı - Magazin haberleri

        Ahmet Kural oğlu Demir'i ilk kez paylaştı

        Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural, oğulları Demir'in fotoğrafını ilk kez sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle buluşturdu

        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 23:14 Güncelleme: 10.02.2026 - 23:14
        Oyuncu Ahmet Kural, Temmuz 2023'te dört yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırarak avukat Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2024'te ilk çocukları Kemal'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

        Mutlu aileden bir güzel haber daha eylül ayında gelmiş, Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural, ikinci oğulları Demir'in doğumuyla mutluluklarını katlamıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, minik Demir'in fotoğrafını bugüne kadar paylaşmamıştı.

        Ahmet Kural - Çağla Gizem Kural, oğulları Demir'in yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.

