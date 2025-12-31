Ahmet Kural ve ailesinden yılbaşı paylaşımı

Oyuncu Ahmet Kural, 2023 yılının temmuz ayında dört yıllık birlikteliğini avukat Çağla Gizem Şahin ile evlilikle taçlandırdı. Çift, 2024 yılının nisan ayında ilk çocukları Kemal’i kucaklarına alarak anne-baba oldu. Mutlulukları katlanan Kural ve Şahin çifti, bu yılın eylül ayında ikinci kez çocuk sahibi oldu ve oğullarına Demir adını verdi.

Ahmet Kural, eşi ve çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçerek yılbaşı pozu verdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.