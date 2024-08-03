Ahmet Mekin ve Göksel Kortay'a ödül

Kültür Park Amfi Kemal Sunal Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törende "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü" Ahmet Mekin'e, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise Göksel Kortay adına Sevinç Erbulak'a Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından takdim edildi.

Ödül törenine oyuncu olan torunu Mekin Sezer ile birlikte gelen Mekin, kendisinin 93 yaşında olduğunu dile getirerek, "Sizler için çok güzel günler geliyor. Hepiniz güzel günler görün. Daha aydınlık günler görün. Daha güzel bir Türkiye görün. Hep beraber yaşayalım bunları. Bu Türkiye bir Mustafa Kemal yetiştirdi ama daha çok Mustafa Kemaller yetiştirecek. Daha çok çok yetişecek, bizi ileriye götürecek. İnanıyorum buna. Sizlere, Türk halkına inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.