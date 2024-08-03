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        Haberler Magazin Ahmet Mekin ve Göksel Kortay'a ödül - Magazin haberleri

        Ahmet Mekin ve Göksel Kortay'a ödül

        Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Türk sinemasının usta oyuncusu Ahmet Mekin'e ve Türk tiyatrosunun usta ismi Göksel Kortay ödül verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 03.08.2024 - 17:04
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        'Hepinize çok teşekkür ediyorum'
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        Kültür Park Amfi Kemal Sunal Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törende "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü" Ahmet Mekin'e, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise Göksel Kortay adına Sevinç Erbulak'a Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından takdim edildi.

        Ödül törenine oyuncu olan torunu Mekin Sezer ile birlikte gelen Mekin, kendisinin 93 yaşında olduğunu dile getirerek, "Sizler için çok güzel günler geliyor. Hepiniz güzel günler görün. Daha aydınlık günler görün. Daha güzel bir Türkiye görün. Hep beraber yaşayalım bunları. Bu Türkiye bir Mustafa Kemal yetiştirdi ama daha çok Mustafa Kemaller yetiştirecek. Daha çok çok yetişecek, bizi ileriye götürecek. İnanıyorum buna. Sizlere, Türk halkına inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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        Göksel Kortay da törene telefonla bağlanarak kendisine verilen ödül için teşekkür etti.

        Törenin ardından Işın Karaca konser verdi. Sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyen sanatçı, yakın dostu şarkıcı Suat Suna ile birlikte düet yaptı.

        Bu yıl 75 ülkeden 1200 kültür sanat elçisinin katılımıyla gerçekleştirilen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, bugün sona eriyor.

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        #Göksel Kortay
        #ahmet mekin
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