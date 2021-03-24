Sohbeti kitap oldu

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'Bu hayatta ne yapmak istiyoruz?', 'Seçimlerimizi neye göre yaparız?', 'Öğrenmek ama nasıl?', 'Yeteneğini keşfetmek ve geliştirmek nasıl mümkün olur?', 'Başarının ölçütleri nelerdir?', 'Bir insan nasıl yetiştirilir?', 'İnsanın yurdu neresidir?'...

Bu ve bunun gibi hayata dair soruları yazar Irmak Zileli sordu, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan yanıtladı. Zileli ve Taylan; kadın - erkek ilişkilerine, anne - baba rollerine, sanat ve sanatçı kavramlarına, eğitime, siyasete, doğayla ve hayvanla kurduğumuz ilişkiye, aşka, yeteneğe, hayata ve ayakta kalmaya dair konuştu. İşte o samimi sohbet, 'Ara Toplam - Yolumu Ararken Öğrendiklerim' adlı kitap haline geldi.

Ahmet Mümtaz Taylan, hayatlarının bir döneminde kendilerini hesaba çekmek, şöyle bir durup düşünmek ve yeniden başlamak isteyenler için hazırlanan kitabını şöyle anlatıyor; "Hepimiz hayatımızın bir döneminde durup düşünme ihtiyacı hissederiz. Kendimizi hesaba çekmek için. Yaptığımızın ettiğimizin, yapmadıklarımızın etmediklerimizin, söyleyip söylemediklerimizin envanterini çıkarmak için. Merakını hiç yitirmeyen, soru sormaktan vazgeçmeyen her insana kendi yolunu çizerken her deneyimin kıymetli olduğunu hatırlatmak için dostum Irmak Zileli ile konuştum. O sordu, ben cevapladım. Kadın - erkek ilişkilerine, anne - baba rollerine, sanata, sanatçıya, eğitime, siyasete, yeteneğe, ayakta kalmaya dair konuştuk. Bir yol gösterici olarak değil ama o yoldan geçmiş birinin yoldaşça anlatması gibi. Bu bir nefes molası. Hayatımın ara toplamı. İyi okumalar."