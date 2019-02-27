Habertürk Muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamaya Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur ile gazeteci Erol Önderoğlu katıldı. Ahmet Nesin ise duruşmaya gelmedi.

7.5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Duruşmada mahkeme savcısı dava ile ilgili olarak görüşünü açıkladı. Sanıkların belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıklarını suç konusu yazılarda silahlı terör örgütü PKK/KCK’nin veya alt birliklerinin propagandası mahiyetinde yazılar yer aldığını anlattı. Gazetede yer alan haberlerle kişiler ve toplumun suç işlemeye tahrik edildiği ve işlenen suçların övüldüğünü belirten savcı sanıklar Ahmet Nesin, Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu’nun 1 yıl 6 aydan 7.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.