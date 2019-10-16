Beşiktaş'ın pazar günü yapılacak seçimlerinde başkan adaylarından olan Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a konuk oldu. Çebi, takım kaptanı Burak Yılmaz ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi.

Burak Yılmaz'ın geçen sezonun devre arasında transfer edileceğine dair haberlerin çıktığı dönemde Çebi, bu konudaki sorulara "Burak Yılmaz kim? Ben tanımıyorum, bilmiyorum" yanıtını vermişti.

Çebi, başkan olması halinde Burak'la ilgili görüşü için ise şunları söyledi: "Geçmiş dönemde Burak Yılmaz'ın tarzı ve tavrıyla ilgili çekincelerim vardı. Doğru bulmadığım düşüncelerim vardı. Bugün itibarıyla Burak'ın çok değiştiğini görüyorum. Beşiktaş'ın çok değerli bir futbolcusu. Burak çok değişti, kendisine çok teşekkür ediyorum. Belki kendisi değişmedim diyecektir ama ben değiştiğini düşünüyorum. Eski Burak olsaydı ona taviz göstermezdim. Artık başımızın üstünde yeri var."