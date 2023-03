Kişisel olarak hiçbir hakemle ilgili bireysel açıklama yapmayı uygun bulmuyorum. Lütfen, genç hakemlerimize yol verelim. Artık onların da işin içinde olduğu bir düzen kuralım. Eskilerin koltukları bırakmadığı düzene karşıyım. Yeni insanlar, yeni enerjiler her zaman daha iyidir. Eski hakemlerimizin yıpranmışlıkları, yaşanmışlıkları var. Negatif olarak Türk futboluna yansıyor, yansımaya devam ediyor. Temennim her maçta hatasız yönetilirler. Benim maçımı hatasız yönetiyor, diğer maçta hak etmediği puanı ona veriyorsanız yine fark etmiyor, yine benim hakkımı çalıyorsunuz.

"Bir şikayetiniz varsa sosyal medyadan klavye ile hakaret etmeyi, saygısızlık yapmayı bırakalım. Beşiktaş menfaati için benimle konuşmak isteyenler varsa, her cuma günü saat 3 ile 5 arasını onlara ayırıyorum. Kapının önünde oturacağım. Yeter ki gelip beni çağırsınlar. Kendilerini orada dinlemek istiyorum ama yazmayı çizmeyi bırakacaklar. Yazıp çiziyorlarsa da troll olmayı bırakacaklar, gerçek isimlerle yazacaklar. Beşiktaş başkanına yalan dolan iftirayla muhalefet yapılmaz"

"TFF'YE SESLENİYORUM, BU KARARI GÖZDEN GEÇİRİN"

Çebi, ligden çekilen takımlarla yapılan maçlarla ilgili verilen kararın da adaletsiz olduğunu belirtip, TFF'ye çağrıda bulundu.

Çebi konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu kapanmamıştır. Yeniden gözden geçirilmelidir. Avrupa'da içinde bulunduğunuz konumda uygun olan kuralları bırakıp, kafanıza göre kendi kurallarını uygulamamanız gerekir. Çok basit. Eğer, bu adaletsizse adaletsizdir. Bunun Beşiktaş'ın puanıyla alakası yoktur. Bu konudaki tavrım ve tarzım adaletle ilgilidir. Bunun içinde ben olabilirim, olmayabilirim. Ben olmasam dahi adaletsizliğin yanında bir Beşiktaşlı olarak durmayacağım"

"TFF'ye sesleniyorum, bu kararı bir daha gözden geçirin. Her türlü karar, şu an alınan karardan daha adaletlidir. Şu an alınan karar, alınabilecek en kötü karardır. Kamuoyunu inceleyin. O gün bize saldıranların bir çoğu, gerçeği görerek değiştirmişlerdir. Kulüpler Birliği'nde, TFF'de tartışalım, oylayalım. Yaptım, bitti olmaz. Sizin bu uygulamanız doğruysa Avrupa'da uygulanan yanlış. Böyle bir kural olamaz"

"HAKEMLER YENİLENMELİ"

Ahmet Nur Çebi, hakemlerin yetersiz olduğunu ve hakem kadrosunun yenilenmesi gerektçğini de vurgulayıp şunları söyledi:

"Hakemlerle ilgili görüşlerimde hiçbir değişiklik yok. Seneler evvel ne söylediysem aynısını söylemeye devam ettim. Hakemler yenilenmeli. Genç arkadaşlarımız gelmeli dedim. Bunlarla ilgili aksiyon alındı, sonra vazgeçildi. Ben vazgeçmenin doğru olmadığını, yenilerle yola devam edilmesi gerektiğini söyledim

Eski hakemlerin kötü veya yanlış olduğu anlamına gelmiyordu. Herkes her bir şeyi çoğu defa cımbızlıkla ayıklayıp polemik yarattılar. Eski hakemlerimizle ilgili kötü bir yorum yapmıyorum. İyiler, kötüler iç içe geçmiş olabilirler. Hata yapanlar yapmayanlar, art niyetli olanlar olmayanların yerine yenileri gelsin, yeni bir hakem dünyası yaratalım talebinde bulunmuştum. O talebim hala devam ediyor.

"TRANSFERLERİN FAYDASINI GÖRECEĞİZ"

Son olarak ara transferde kadroya yaptıkları takviyelerle ilgili konuşan Çebi, "Ara transferlerimiz nokta atışı. 4-5 transferimiz, gerçekten yerinde olmuştur. İnşallah faydasını göreceğiz. Antalya maçında oynayamayan arkadaşlarımız, Ankaragücü maçında ortaya koyduğu oyun Beşiktaş'ın çok daha başarılı olacağının göstergesi olmuştur" dedi.