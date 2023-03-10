Vodafone Park'ta düzenlenen lansmanda konuşan Çebi, Süper Lig'e play-off sisteminin getirilmesi hakkında bir açıklamasının olmadığını belirtip, tepkisini dile getirdi. Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Play-off ile ilgili yazılı, sözlü bir talebimiz olmamıştır. Ne hikmetse sürekli olarak Beşiktaş ve şahsım üzerinden gerginlik yaratabilecek konuları birileri gündeme getiriyor. Biz de bunları kaale almıyoruz, susuyoruz ama yanlış anlaşılmalar devam ediyor. Ben zamansız açıklama olarak addettirilen, sosyal medyada üzerimize fazlasıyla yakışıksız bir tarzda yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulunayım. Ben o konuya bir soru üzerine yanıt verdim. Bir açıklama yapmadım. Soru sorulunca, soruya cevap verme ihtiyacı duydum. O soruya verdiğimiz cevaptaki haklılığımız bugün ortaya çıkmıştır.

Herkes bizim gibi 'Evet, doğru. Adaletsiz' demeye başladı. Konu, zamanlama ise bana sorulan soruydu. TFF, o cevabı verdiğim gün bu konuyu karara bağlamak üzere toplandı. Doğru, zamanlama yanlış olabilir. Saygı duyuyorum, anlıyorum insanların duygularını. Karşı da değilim. Bunun sorumlusu TFF'nin gereksiz bir zamanda konuyu gündeme getirmiş olmasıydı. O gün sabah gündeme getirilen bu konuyla ilgili TFF, eğer maçları 1 ay erteliyorsa bunun açıklamasını da 1 ay erteleyerek konuyu kulüpler ile tartışabilir, mütalaa edebilir bir durumda olması gerekirken 'Yaptım oldu bitti'ye getirmişti. Zamanlama tartışılabilir, zamanlamanın nedeni şahsım değil TFF'dir. Böyle bir kararı alelacele almıştır. Kişisel olarak hiçbir hakemle ilgili bireysel açıklama yapmayı uygun bulmuyorum. Lütfen, genç hakemlerimize yol verelim. Artık onların da işin içinde olduğu bir düzen kuralım. Eskilerin koltukları bırakmadığı düzene karşıyım. Yeni insanlar, yeni enerjiler her zaman daha iyidir. Eski hakemlerimizin yıpranmışlıkları, yaşanmışlıkları var. Negatif olarak Türk futboluna yansıyor, yansımaya devam ediyor. Temennim her maçta hatasız yönetilirler. Benim maçımı hatasız yönetiyor, diğer maçta hak etmediği puanı ona veriyorsanız yine fark etmiyor, yine benim hakkımı çalıyorsunuz.

"BEŞİKTAŞ'A ZARAR VERİYORSUNUZ" Çebi, play-off konusuyla ilgili kendisini eleştiren muhaliflere de sert çıkarak şunları söyledi: "O arada ben şunu da ifade etmek istiyorum. O gün sosyal medyadaki infialin arkasında rakiplerimiz vardı. Bu işten, bu adaletsizlikten menfaatlenen rakiplerimiz vardı. Onların başlattığı kampanyaya Ne olursa olsun Beşiktaş zarar görmüş görmemiş kaale almaksızın mevcut başkan zarar görsün diye destek veren Beşiktaş'ın muhalifleri vardı. Onlara da söylüyorum; ne yaparsanız yapın ben buradayım. Yaptıklarınız bana zarar vermez ama Beşiktaş'a zarar veriyorsunuz"

"RAKİPLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYİN" "Böyle bir zamanda Beşiktaş'ın haklarını koruyan başkanınıza saldırıya destek vermeyin. Bu saldırıyı, bir diğerleri menfaatleri için yapmıştır. Bu saldırının faydası olmadığı gibi zararı olmuştur. Muhalefet olarak Beşiktaş'a zarar verir konumda olmanız doğru değildir. 8 ay önce burada seçim varken gelmeyenlerin, ne olduysa 3-4 aydır tribünlerde, orada burada, şoförleriyle taraftarı bir şekilde kandırarak haksız yere yaptığı tezahüratlar Beşiktaş'a zarar vermekten öteye gitmez. Beşiktaş'a zarar verenin adı Beşiktaşlı olamaz. Herkes kendine çekidüzen versin. Beşiktaş'ı yıpratıyorsanız Beşiktaşlı değilsin. Beşiktaşlılar, doğrusunu bilecektir. O gün bana saldıranların içinde çok değerli Beşiktaşlı kardeşlerim de var. Yanlış anladıkları için bunu yaptıklarını biliyorum. 'Evet o gün yanlış anladık' demeleri bunu gösteriyor. Beşiktaş muhaliflerine sesleniyorum; bana olun ama Beşiktaş'a muhalif olmayın. Bana muhalif olmak adına rakiplerin ekmeğine yağ sürmeyin"

"YALANLA MUHALEFET YAPILMAZ" "Bir şikayetiniz varsa sosyal medyadan klavye ile hakaret etmeyi, saygısızlık yapmayı bırakalım. Beşiktaş menfaati için benimle konuşmak isteyenler varsa, her cuma günü saat 3 ile 5 arasını onlara ayırıyorum. Kapının önünde oturacağım. Yeter ki gelip beni çağırsınlar. Kendilerini orada dinlemek istiyorum ama yazmayı çizmeyi bırakacaklar. Yazıp çiziyorlarsa da troll olmayı bırakacaklar, gerçek isimlerle yazacaklar. Beşiktaş başkanına yalan dolan iftirayla muhalefet yapılmaz"

TFF BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI Ahmet Nur Çebi, TFF başkanlığına aday olup olmayacağı hakkındaki soruya ise, "TFF başkanlığı çok kıymetlidir. Teklif gelmesi onurlandırır. Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir onur yoktur. Bu göreve devam ediyorum, edeceğim" yanıtını verdi.

ONUR BULUT SÖZLERİ: HAKLI OLAN ÇOK KONUŞMAZ Çebi, Onur Bulut transferi konusunda Kayserispor'la yaşanan sorun hakkında ise sarı-kırmızılı kulübe sert sözlerle yüklendi. Kayserispor yönetimi hakkında "Kendilerine çekidüzen versinler" diyen Beşiktaş Başkanı şu ifadeleri kullandı: "Onur Bulut transferi, normal ve etik bir transfer olmasından başka bir şey değildir. Kayserisporlular haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik etmelerine, Beşiktaş camiasını küçük düşürücü tarzda ifadelerde bulunmasına ben doğru bulmuyorum. Kendilerine çekidüzen versinler. Burası Beşiktaş. Hakkınız hukukunuz varsa adalet orada. Dilekçeyi verirsin. Bir şekilde kamuoyu yaratmak adına gelişigüzel konuşmak doğru değildir" "Bir futbolcu size giderayak 1 milyon euro kazandırıyorsa, bunu yapmak için bir kağıt parçasına imza atıyorsa ona saygı duyun. Emekçinizdir, futbolcunuzdur. Bir şekilde Onur'u bir odaya sokarak, ona bir şekilde kumpas kurmak hiç yakışık bir şey değildir. Yöneticilik, başkanlık camianızda babalık, ağabeylik yapmayı gerektirir. Emekçinizin, futbolcunuzun hakkına bir şekilde yanlış yöntemlerle tecavüz etmek ahlaki değildir. Önce ağabey, baba olmayı becereceksiniz. Daha sonra etik olmayı becereceksiniz. Hakkınızı hukukunuzu ararken gereksiz bir yere zarar vererek yorumda bulunmayacaksınız. Sessiz kalmayı tercih etmiştim ama bu içimde yaradır. Orada bir dur, o kadar değil. Hukuk orada, git işini çöz çözebiliyorsan. Haklı olan çok konuşmaz, gereğini yapar"

"TFF'YE SESLENİYORUM, BU KARARI GÖZDEN GEÇİRİN" Çebi, ligden çekilen takımlarla yapılan maçlarla ilgili verilen kararın da adaletsiz olduğunu belirtip, TFF'ye çağrıda bulundu. Çebi konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bu konu kapanmamıştır. Yeniden gözden geçirilmelidir. Avrupa'da içinde bulunduğunuz konumda uygun olan kuralları bırakıp, kafanıza göre kendi kurallarını uygulamamanız gerekir. Çok basit. Eğer, bu adaletsizse adaletsizdir. Bunun Beşiktaş'ın puanıyla alakası yoktur. Bu konudaki tavrım ve tarzım adaletle ilgilidir. Bunun içinde ben olabilirim, olmayabilirim. Ben olmasam dahi adaletsizliğin yanında bir Beşiktaşlı olarak durmayacağım" "TFF'ye sesleniyorum, bu kararı bir daha gözden geçirin. Her türlü karar, şu an alınan karardan daha adaletlidir. Şu an alınan karar, alınabilecek en kötü karardır. Kamuoyunu inceleyin. O gün bize saldıranların bir çoğu, gerçeği görerek değiştirmişlerdir. Kulüpler Birliği'nde, TFF'de tartışalım, oylayalım. Yaptım, bitti olmaz. Sizin bu uygulamanız doğruysa Avrupa'da uygulanan yanlış. Böyle bir kural olamaz" "HAKEMLER YENİLENMELİ" Ahmet Nur Çebi, hakemlerin yetersiz olduğunu ve hakem kadrosunun yenilenmesi gerektçğini de vurgulayıp şunları söyledi: "Hakemlerle ilgili görüşlerimde hiçbir değişiklik yok. Seneler evvel ne söylediysem aynısını söylemeye devam ettim. Hakemler yenilenmeli. Genç arkadaşlarımız gelmeli dedim. Bunlarla ilgili aksiyon alındı, sonra vazgeçildi. Ben vazgeçmenin doğru olmadığını, yenilerle yola devam edilmesi gerektiğini söyledim Eski hakemlerin kötü veya yanlış olduğu anlamına gelmiyordu. Herkes her bir şeyi çoğu defa cımbızlıkla ayıklayıp polemik yarattılar. Eski hakemlerimizle ilgili kötü bir yorum yapmıyorum. İyiler, kötüler iç içe geçmiş olabilirler. Hata yapanlar yapmayanlar, art niyetli olanlar olmayanların yerine yenileri gelsin, yeni bir hakem dünyası yaratalım talebinde bulunmuştum. O talebim hala devam ediyor. "TRANSFERLERİN FAYDASINI GÖRECEĞİZ" Son olarak ara transferde kadroya yaptıkları takviyelerle ilgili konuşan Çebi, "Ara transferlerimiz nokta atışı. 4-5 transferimiz, gerçekten yerinde olmuştur. İnşallah faydasını göreceğiz. Antalya maçında oynayamayan arkadaşlarımız, Ankaragücü maçında ortaya koyduğu oyun Beşiktaş'ın çok daha başarılı olacağının göstergesi olmuştur" dedi.