Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Rizespor galibiyetini kaleme aldı: "Yerel koşullar gözetiliyor"

Göztepe’de yaşanan ağır kaybın ardından lige en iyi başlayan takım unvanına sahip Rizespor deplasmanı kağıt üzerinde olduğundan çok daha zor bir hale gelmişti. Fenerbahçe’nin yaşayacağı bir puan kaybı sezon başı hiç beklenmeyen bir kaos ortamı doğurabilirdi. Mourinho’nun Fenerbahçe'si de Fred yokken tartışmalı performanslarla hatırlanıyordu. Bu ortamın yarattığı ekstra yükle çıktı sahaya Fenerbahçe…

Mourinho kadroda sürprize gitmedi. Geçen yıldan devam eden klasik düzeni sahaya sürdü. Geçen haftanın yıldızı Yussuf’un yerine yine Dzeko’nun tercih edilmesinin altında ne yattığını merak etsem de hissettiğim takım içi denge ayarları oldu. REKLAM

Maça yukarıdaki yükle tedirgin başlayan Fenerbahçe Fred’in golüyle birlikte tüm kontrolü eline aldı. Büyük maçlardaki çok kötü performansı sebebiyle bir üst seviyeye transfer yapamayan Gökhan Akkan kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. Yine de Çaykur Rizespor altyapısından yetişen oyuncuya Rizeliler daha yapıcı yaklaşmalı. Bunun dışında Rizelilerin maç sonu takımı alkışlaması ise çok güzel bir davranıştı.

Fred, Fenerbahçe’ye döner dönmez takım eski ritmine dönerken Brezilyalı daha maçın 4. dakikasında garip bir kart gösteren ve kendisine yapılan penaltıyı es geçen Turgut Doman ve VAR’ı da kurtardı. Yeni TFF şu ana kadar eski federasyonun devamı niteliğinde hakem performanslarına bir çözüm bulabilmiş değil. Bu akşam Fenerbahçe kazanarak büyük tartışmaların da önüne geçti.

Ayrıca Mourinho’nun bu ligle ilgili yaptığı tespitleri hemen hayata geçirdiğini de gördük takımın. Fenerbahçe futbolcuları “lige uygun” davranışlar sergiledi. Mourinho’nun diğer Portekizli hocalardan daha çok “yerel koşul” gözeteceğinin sinyali oldu bu olanlar. İlkesel olarak tartışılabilir bu tutum ama geçmiş sayısız örneğe bakarsak sonuç veren bir tutum bu.