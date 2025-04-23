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        Haberler Spor Futbol Ahmet Selim Kul: Resim masamız bozuldu, yayın kaldığı yerden devam etti - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul: Resim masamız bozuldu, yayın kaldığı yerden devam etti

        HT Spor Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ahmet Selim Kul, "Gözler Hakemde" programında yayının yeşile düşme ile ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:12
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        HT Spor Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ahmet Selim Kul, HT Spor'da dün akşam yayınlanan "Gözler Hakemde" programında yayının yeşile düşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

        Kul, yayında meydana gelen problemin "resim masasının arıza vermesi" nedeniyle yaşandığını belirtirken, yayının aynı konu ile devam ettiği dile getirdi.

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