Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ilk eşinden dünyaya gelen Ahmet Tatlı hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Ahmet Tatlı kimdir? İşte merak edilenler...

AHMET TATLI KİMDİR?

Ahmet Tatlı, İbrahim Tatlıses'in Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlı’dan olan üç çocuğundan biridir. Ahmet Tatlı, türkücü Ceylan ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin beraberliği 2000 - 2002 yılları arasında devam etmişti.

Tatlı'nın ilk evliliğinden ise Mert adından bir oğlu bulunuyor. Tatlı, 2008 yılında Tülay Koçak ile dünya evine girdi.