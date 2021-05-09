Sineması üzerine değerlendirmeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

Ahmet Uluçay sineması değerlendirildi

Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından usta yönetmen Ahmet Uluçay sinemasına dair çevrim içi panel düzenlendi. Panelde Uluçay'ın sinemaya bakış açısı ve anlatmak istedikleri değerlendirildi

Ahmet Uluçay sineması değerlendirildi
Sineması üzerine değerlendirmeler
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Ahmet Uluçay sineması için Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından çevrim içi panel düzenlendi. Türkiye Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Serhat Aslaner'in yönetimini üstlendiği 'Kafamın İçinde Ateş Yanıyor' başlıklı panelde, sinema yazarı Tuba Deniz, yönetmen Murat Pay, araştırmacı Hüseyin Etil konuşmacı olarak yer aldı.
Vakfın YouTube kanalından canlı yayınlanan panelde konuşan Deniz, Uluçay'ın çocukluğundan başlayarak, görüntünün ontolojisi üzerine kafa yoran birisi olduğunu ve bunun yazdığı metinler ile filmlerinden anlaşılabileceğini söyledi.

Tuba Deniz, Ahmet Uluçay'ın aynı zamanda çok güçlü bir sinema bilgisi olduğunu anlatarak, "Karşısına çıkan bütün kaynakları elinden geldiğince okuyor. Zaten çok güçlü bir sinema duygusu olduğu da ortada. Bir taraftan da çocukluğundan itibaren görüntü, gölge, karanlık, ışıkla adeta elinde bir oyuncak hamur gibi oynamayı, onlara şekil vermeyi, tefekkür etmeyi, görüntünün imkanları üzerine düşünmeyi seviyor ve bu sinemasına çok fazla yansıyor" dedi. Ahmet Uluçay'ın sinemaya dair yaptığı işleri çok derin bir yalnızlık ve zor şartlar altında ortaya çıkardığına dikkati çeken Deniz, "Bu imkansızlar belki onun sinemasında bir imkana da dönüştü ve kendine has sinemasını, görüşünü bu filmlerde ortaya koydu. Filmlerinin isimleri de bu manada düşündürücü isimler. Mesela ilk kısa filmi 'Optik Düşler', 1993 yılında çekiyor. Bu film bile aslında birçok imgeyi zihnimizde çağrıştırabilecek güce sahip" diye konuştu.

Yönetmen Murat Pay, Uluçay sinemasının 1990'lı yıllardan sonraki Türk sineması üzerine etkisine dair yaptığı konuşmada, Yeşilçam döneminden sonra Türk sinemasının bir ikilem yaşadığını kaydetti. Sinemada o dönem çok az bir üretimin yapıldığına dikkati çeken Pay, "Ahmet ağabeyin film yapmaya başlaması, o dönemde 1990 sonrası açığa çıkan krize dair çözüm önerileri fikirlerinin doğmasına vesile oldu. Böyle bir krizde Ahmet ağabey, çocuksu yanıyla film yapmaya dönük farklı bir bakış açısı getirdi. Hatta filmin içeriğinin tartışılmasını bile sonraya bıraktı. Yani film yapmaya yönelik çok kuvvetli bir duygu ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Murat Pay, Uluçay filmlerinin dilinin farklı ancak Yeşilçam'a da bağlanan bir yapıda olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu; "İlk kez Yeşilçam'daki usta yönetmenlerin eğitim tezgahından geçmemiş Anadolu'dan bir isim ortaya çıktı. Bu bence Türk sineması adına bir mihenk taşı yaklaşımı benim nazarımda. Var olan mevcut film tezgahlarının dışında tamamen kendine özel bir süzgecin içinden sinemayı öğrenen birisi Ahmet ağabey. Film yapmak isteyenlere 'Eğer film yapmak istiyorsak, sinemayı en baştan keşfetmemiz gerekiyor.' mesajını verdi. Peki bu keşif ne demekti? Bunun üzerine çok daha fazla sosyolojik tahlilleri yapılabilir. Benim fikrim Ahmet ağabeyin bu önermesi bir gerçekliğe sahip olduğu yönünde."

Araştırmacı Hüseyin Etil ise Uluçay filmlerinin oldukça neşeli bir sinema olduğunun altını çizerek, "Ahmet Uluçay'ı izlediğimde çok neşeli, parıltılı bir sinema görüyorum. Hayat sevgisi güçlü, yaşamdan umudunu kesmemiş birini görüyorum. 1990'lı yılların melankolisi onun filmlerinde yok" değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Uluçay sinemasını "iradenin zaferi" olarak tanımlayan Etil, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Kendisine karşı ciddi bir özgüveni ve cesareti var. Bu insani potansiyeli, büyüleyici bir uyanışı aslında. Hatta Anadolu'nun büyük bir yaratım coşkusu olarak Ahmet Uluçay'a ve 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' filmine bakabiliriz. Uluçay'ın bence temel bir tezi var. O temel tez de sanatla hayatı özdeşleştirmekten ziyade sanatın hayattan daha fazla bir şey olduğu tezi. Bunu da 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak'tan çıkartıyorum. Sanat hayattan fazladır. Hayal gücü gerçekten daha zengindir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anneler gününü icat eden Anna Jarvis, hayatını pişmanlık içinde kaybetti
KÜLTÜR-SANATAnneler gününü icat etti pişman oldu
Nükhet Duru'dan Anneler Günü konseri
KÜLTÜR-SANATNükhet Duru'dan Anneler Günü konseri
Haftanın Kitapları
KÜLTÜR-SANATHaftanın Kitapları
Sputnik, koronavirüse benzerliğiyle aşıya ad oldu
KÜLTÜR-SANATŞimdi de yaşamın simgesi
İş Sanat, Yeni Türkü'yü anneler ve çocuklarıyla buluşturuyor
KÜLTÜR-SANATYeni Türkü İş Sanat'ta
En iyi 15 aksiyon-animasyon filmi
KÜLTÜR-SANATEn iyi 15 aksiyon-animasyon filmi
Rıfat Ilgaz 110 yaşında
KÜLTÜR-SANATRıfat Ilgaz 110 yaşında
Zeki Alasyasız 6'ncı yıl
KÜLTÜR-SANAT'Seni çok seviyorum koca kafalı'
Haldun Taner vefatının 35'inci yılında anılıyor
KÜLTÜR-SANATHaldun Taner anılıyor
Özel tiyatrolara 36 milyon 500 bin lira
KÜLTÜR-SANAT36 milyon 500 bin lira destek