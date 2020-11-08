Ahmet Uz kimdir? Ahmet Uz ölüm sebebi nedir? Sorusu usta oyuncunun ölüm haberinin duyurulmasının ardından merak konusu oldu. Tiyatro sanatçısı Nedim Saban, Ahmet Uz'un 75 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

AHMET UZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

AHMET UZ KİMDİR?

Ahmet Uz (d. 22 Mart 1945 - Ankara) Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

Rol aldığı bazı oyunlar

Sonbaharı Beklerken : Gökhan Eraslan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012

Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Yaban Ormanları : Alexandre Ostrovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Suç Ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Oidipus : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996

Kıral Lear : Wiliam Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kıskanç : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Marius : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974