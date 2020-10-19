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Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ahsen Eroğlu'nun oynadığı diziler...

Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ahsen Eroğlu'nun oynadığı diziler...

Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ahsen Eroğlu'nun oynadığı diziler...

Menajerimi Ara oyuncuları sosyal medya gündeminden düşmüyor. Pazar günü yayınlanan dizide Dicle karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ahsen Eroğlu'nun oynadığı diziler...

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı. Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynuyor.

AHSEN EROĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

2020- Menajerimi Ara Dicle
2019 Kuzgun Kumru Cebeci
2018 İstanbullu Gelin Yaz
2017 Kızlarım İçin Suna
2016-2017 Anne Duru Güneş
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Meleki Hatun
2015 Modern Habil Kabil Zehra

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