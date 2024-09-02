SERPİL ÇAKMAKLI



Bazı günler vardır ya hiç uzun saatler sosyal medyaya girmediğiniz işte o günlerden bir gün ve telefonumun şarjı bitmiş farkında bile olmadım. Telefonumu açtığım an arkadaşlarımdan o kadar çok sesli mesajlar gelmiş dinlediğim an yıkıldım. Canım Ahu'mu kaybetmişiz. Merve'mi de kendi kızı gibi çok severdi, Merve de kendisini. Bazı dönemler birbirimizi kırdık, boş sebeplerle gençlik döneminde karşı karşıya geldik. Ne yaşandıysa yaşandı, seninle yıllarımız geçti. Çocuklarımız birlikte aynı okulda okudular tatillere çıktık birlikte o kadar çok anı biriktirdik, ağladık, güldük eğlendik. Artık yoksun çok çok üzgünüm sana veda edemedim uzun yıllar oldu seni görmeyeli ABD'de olmandan dolayı... Seninle çekilen o kadar çok fotoğrafımız olmasına rağmen gazetede çıkan bu kare ile sana veda ediyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun güzel gözlüm. Yeşilçam'ın, bizlerin başı sağolsun. Kayıplarımız devam ediyor. Acılarımıza bir yenisi daha eklendi. Sinemadan bir Ahu Tuğba geçti sevenlerine ailesine kızımız Anjelik'e sabırlar diliyorum. Anne acısının tarifini yaşayanlar iyi bilirler.