Ahu Yağtu ile Bora Cengiz’den ilk paylaşım
Kasım ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, yeni yıla birlikte girerek ilk paylaşımlarında bulundu
Giriş: 01.01.2026 - 23:00 Güncelleme: 01.01.2026 - 23:00
Oyuncu Ahu Yağtu’nun, meslektaşı Bora Cengiz ile aşk yaşadığı kasım ayında ortaya çıkmıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yeni yıl gecesinde yaptı. Yeni yılı birlikte karşılayan ikilinin o anları, Bora Cengiz tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.
