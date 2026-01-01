Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ahu Yağtu ile Bora Cengiz’den ilk paylaşım - Magazin haberleri

        Ahu Yağtu ile Bora Cengiz’den ilk paylaşım

        Kasım ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, yeni yıla birlikte girerek ilk paylaşımlarında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 23:00 Güncelleme: 01.01.2026 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Âşıkların ilk paylaşımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Ahu Yağtu’nun, meslektaşı Bora Cengiz ile aşk yaşadığı kasım ayında ortaya çıkmıştı.

        İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yeni yıl gecesinde yaptı. Yeni yılı birlikte karşılayan ikilinin o anları, Bora Cengiz tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

        Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 7 polisin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

        #Ahu Yağtu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!