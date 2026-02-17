Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'den romantik asansör pozu
Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, aşklarını yeni paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serdi. İkili, asansörde çekilen fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle paylaştı
Oyuncu çift; Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, ilişkilerine dair ilk paylaşımlarını yeni yıl gecesinde sosyal medyadan yapmıştı.
İkiliden yeni bir paylaşım daha geldi. Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, asansörde çektikleri fotoğrafı, beyaz kalp emojisi eşliğinde takipçileriyle sosyal medyada paylaştı.
