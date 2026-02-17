Canlı
        Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'den romantik asansör pozu - Magazin haberleri

        Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'den romantik asansör pozu

        Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, aşklarını yeni paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serdi. İkili, asansörde çekilen fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle paylaştı

        Giriş: 17.02.2026 - 22:31 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:31
        Romantik asansör pozu
        Oyuncu çift; Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, ilişkilerine dair ilk paylaşımlarını yeni yıl gecesinde sosyal medyadan yapmıştı.

        İkiliden yeni bir paylaşım daha geldi. Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, asansörde çektikleri fotoğrafı, beyaz kalp emojisi eşliğinde takipçileriyle sosyal medyada paylaştı.

        Yaya geçidinde bebek arabasına, motosiklet çarptı; 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih öldü

        #Ahu Yağtu
        #Bora Cengiz
