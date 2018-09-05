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Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, oğlunun, eski eşi Cem Yılmaz’ın sevgilisi Defne Samyeli’yle tanışmasına dair soruları yanıtlamaktan kaçınan Yağtu, “Onlarla ilgili konuşmuyorum. Özel hayatla alakalı hiçbir şey söylemiyorum. Yorum yapmam” dedi.