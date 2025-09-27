Aigai'de ortaya çıkan maskeli oyuncu tasvirli 1800 yıllık vazo sergide

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve Yunusemre ilçesi Yuntdağıköseler Mahallesi sınırlarında yer alan 2 bin 700 yıllık Aigai Antik Kenti'ndeki 2025 yılı kazı çalışmaları sürerken, önemli bir arkeolojik buluntu gün yüzüne çıkarıldı.

Antik kentteki halk meclisi binasına (Bouleuterion) bitişik bir mekanda ortaya çıkarılan pişmiş topraktan yapılmış özel bir vazo bulundu. Kazılardan çıkan eser, ilk defa Manisa Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Kazı Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, Aigai Antik Kenti'nde 2004 yılından bu yana sürdürülen kazıların, bu yıl 23'üncü sezonunun sürdüğünü, kentte bugüne kadar çok sayıda önemli esere ulaşıldığını belirtti.

Vazonun üzerindeki figürün ilk bakışta korkutucu bir insan yüzü gibi göründüğünü belirten Prof. Dr. Sezgin, bunun aslında antik dönemde tiyatro oyuncularının taktığı maskeleri betimlediğini vurguladı.

"BÜYÜK OLASILIKLA BERGAMA'DAKİ ATÖLYELERDE ÜRETİLMİŞ"

Vazonun, yaklaşık 1800 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sezgin, “Bu vazo, antik dönemde sıvı libasyonu yani sıvı dökme ritüelleri için kullanılan özel bir sürahi. Üzerindeki figür, tiyatro oyuncularının oyunlarda kullandığı pişmiş toprak maskelerden birini taşıyan bir komedya oyuncusunu tasvir ediyor. Heykelsi bir görünüme sahip ve oldukça iyi korunmuş. Büyük olasılıkla Bergama'daki atölyelerde üretilmiş. Bu tür eserler genellikle parçalar halinde bulunur; 3-5 santimetrelik fragmanlar. Ancak bu parça, çok sayıda küçük parçanın bir araya getirilmesiyle neredeyse tamamen bütünlenmiş durumda” açıklamalarında bulundu.