Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?

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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

1) Başvuru sonucunda tüm adaylar istenen belgelerin asıllarını göstererek bir fotokopisini 03/08/2023 tarihi saat 17:00'a kadar Aziziye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na şahsen veya noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

2) Başvuru sırasında kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanlar veya aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, mülakat tarihi ve mülakat yeri Aziziye Kaymakamlığı web sitesi üzerinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ niteliğinde olacağından adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

4) Vakfımız personel alıp almamakta serbesttir.

5) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanı başvuru sahipleri, göreve başlatılmış olsa dahi görevlerine son verilecektir. Bu yüzden hiçbir hak talep edilemez.

6) Tüm adaylara evraklar kontrol edilip teslim alındıktan sonra vakıf personeli tarafından Evrak Teslim alındı Belgesi verilecektir