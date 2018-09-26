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Geleceğin mesleklerine ilgili duyan gençlere destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası kişilere günlük 75 lira cep harçlığı verileceğini açıkladı. Açıklamaya göre, işbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar, net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında destek sağlanacak

26.09.2018 - 13:35 | Güncelleme: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere cep harçlığı verdiklerini bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak geleceği istihdamla şekillendirmeye, gençleri ve işverenleri teşviklerle desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere cep harçlığı verdiklerini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Dijital dönüşüme yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi maksadıyla bulut bilişim uzmanı, endüstriyel robot programcısı, endüstriyel tasarım mühendisi, mikroişlem tasarımcısı, veri tabanı analisti, mobil yazılım geliştirme uzmanı gibi mesleklerde işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 lira cep harçlığı veriyor. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak gençler için bu rakam aylık bin 950 liraya ulaşabiliyor. Ayrıca, program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından karşılanarak, katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. Projeden yararlanmak isteyen gençler, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine başvurabilecek."

İŞVERENLERE NET ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 50'Sİ TUTARINDA DESTEK

Selçuk, genç işsizliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdikleri "İşe İlk Adım Projesi" ile de üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıp onların istihdam edilmelerini sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında hayata geçirilen 'İşe İlk Adım Projesi' kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençlerimiz 6 aya kadar olan işbaşı eğitim programına alınarak, mesleki deneyim kazanmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında destek sağlayacaklarını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aya kadar sürecek işbaşı eğitim programından sonra en az bir buçuk yıl daha istihdamda kalmalarını sağlamış olacağız."

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 7 dakika önce
    18-29 eeee 29 yaşından sonrakiler ne yapacak? :rage:
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