Gözler Bakanlık'ta: Aile Destek Programı Eylül ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?
Aile Destek Programı Ağustos ayı hesaplara yatırıldı, gözler Eylül ayına döndü. Hane başına 850 ile 1.250 lira arasında yapılan ödemeler, yıl sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca ödemeye ek olarak, hanelere çocuk sayısına göre çocuk desteği de veriliyor. Peki, Peki, Aile Destek Ödemeleri 2024 Eylül ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
Temmuz ayında bitmesi gereken Aile Destek Ödemeleri, yıl sonuna kadar uzatıldı ve Ağustos ayı ödemeleri hesaplara yattı. Eylül ayına girmemizle destekten yararlanan binlerce aile, Eylül ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2024 Eylül Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!
12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.