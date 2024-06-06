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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Ödemeleri bitti mi? Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona eriyor, bayramdan önce yatar mı?

        Aile Destek Ödemeleri bitti mi? Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona eriyor?

        Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen Aile destek ödemelerinde sona gelindi. Temmuz 2023 yılında başlayan Aile Destek ödeme programı 12 aylık olarak planlanmıştı. Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağı ise merak konusu. Peki Aile Destek Ödemeleri bitti mi? Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona eriyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:49
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        Binlerce kişinin gündeminde Aile Destek Ödemeleri yer alıyor. Bakanlık tarafından aile destek programının uzatılıp uzatılmayacağı belli olacak. Herhangi bir uzatma kararı gelmemesi halinde aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 temmuz ayında yapılması planlanıyor. Peki Aile Destek Ödemeleri bitti mi? Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona eriyor, bayramdan önce yatar mı?

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir." denildi.

        HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

        Herhangi bir uzatma kararı gelmemesi halinde aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 temmuz ayında yapılması planlanıyor.

        Programın uzatılıp uzatılmayacağı ise Bakanlık tarafından belirlenecek.

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor.

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850 TL

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        AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

        Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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