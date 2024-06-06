AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir." denildi.

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.