Aile destek ödemesi bitti mi? Aile destek ödemesi kalktı mı, yatacak mı, son durum ne?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile destek ödemesi yapılıyordu. İki yıl boyunca yapılan aile destek ödemeleri 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda vatandaşların hesaplarına yatırılıyordu. Ancak 2025 yılına girilmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Aile Destek Programı'nın süresinin dolduğu duyurulmuştu. Peki Aile destek ödemesi bitti mi? Aile destek ödemesi kalktı mı, yatacak mı, son durum ne?
Aile destek ödemesi ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Ocak ve Şubat aylarında herhangi bir ödeme yapılmamıştı. Türkiye genelinde binlerce ihtiyaç sahibi aileye ekonomik destek sağlamak amacıyla 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı’nın devam edip etmediği merak ediliyor. Peki Aile destek ödemesi bitti mi, yatacak mı, son durum ne?
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Türkiye genelinde binlerce ihtiyaç sahibi aileye ekonomik destek sağlamak amacıyla 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı, Aralık 2024 itibarıyla sona erdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda vatandaşların hesaplarına yatırılıyordu.
Ancak 2025 yılına girilmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Aile Destek Programı'nın süresinin dolduğu ve yeni bir uzatma kararı alınmadığı belirtildi.
Bu nedenle, Ocak ve Şubat aylarında herhangi bir ödeme yapılmadı.