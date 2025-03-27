Aile destek ödemesi bitti mi? Aile destek ödemesi kalktı mı, yatacak mı, son durum ne?

Ancak 2025 yılına girilmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Aile Destek Programı'nın süresinin dolduğu ve yeni bir uzatma kararı alınmadığı belirtildi.

Bu nedenle, Ocak ve Şubat aylarında herhangi bir ödeme yapılmadı.