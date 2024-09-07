2024 Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, her ay belirli tarihte hesaplara yatırılıyor. Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı. Buna göre Aile Destek Paketi ödemeleri Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödenmeye devam edecek. Aile yardım parası e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...