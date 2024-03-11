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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemesi ne kadar, zamlandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Şubat ayı Aile Destek Paketi Ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, zamlandı mı?

        Her ay ihtiyaç sahibi ailelere yatırılan Aile Destek Ödemeleri bu ay da sahiplerini buluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre Mart ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Peki, Aile Destek ödemesi ne kadar oldu, ödemelere zam geldi mi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.03.2024 - 10:43 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:43
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        Her ay yapıldığı gibi Mart ayında da ihtiyaç sahibi ailelere başvuru doğrultusunda Aile Destek Paketi ödemeleri yapılacak. Programın başvuru koşullarını karşılayan aileler başvuruları doğrultusunda her ay belirlenen miktarlarda ödeme alacaklar. Mart ayında Aile Destek Paketi'ne zam gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

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        ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLADI!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu. Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapılacağının da altını çizdi.

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        Göktaş açıklamalarında "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam açıklamasında bulunmadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde konu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

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        ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

        Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

        1-2 çocuklu hanelere - 350

        3 çocuklu hanelere - 450

        4 çocuklu hanelere - 550

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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