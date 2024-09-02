Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Programı kapsamında binlerce aile destek ödemesinden yararlandı. Programdan yararlanan aileler ödemelerin sona erip ermediğini merak etmeye başladı. Peki, Aile Destek Ödemeleri tamamlandı mı, yoksa bir sene daha uzatıldı mı? Eylül ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri hakkında güncel bilgiler...