Eylül ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Eylül ayına girilmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Bilindiği gibi, geçtiğimiz temmuz ayında bitmesi gereken Aile Destek Ödemeleri, yıl sonuna kadar uzatıldı. İşte 2024 Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Programı kapsamında binlerce aile destek ödemesinden yararlandı. Programdan yararlanan aileler ödemelerin sona erip ermediğini merak etmeye başladı. Peki, Aile Destek Ödemeleri tamamlandı mı, yoksa bir sene daha uzatıldı mı? Eylül ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri hakkında güncel bilgiler...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!
12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.